Počeli radovi na novom železničkom stajalištu u Novom Sadu, Petrovaradin rasterećen od septembra

Počeli su radovi na uređenju stajališta tehničko-putničke stanice na Rumenačkom putu, koja će u narednom periodu služiti kao alternativa za Železničku stanicu, prenosi 021.rs. „Na Rumenačkom putu kod kružnog toka radi se na parternom uređenju, pristupnim saobraćajnicama, pešačko-biciklističkim stazama i parking prostoru.

Uskoro će se ovde ukrcavati na brze vozove kojima se ponosimo“, objavio je gradonačelnik Žarko Mićin. Kako je dodao, prema najavama izvođača, Novi Sad će do kraja septembra „dobiti još jedno moderno i funkcionalno železničko čvorište, a naši sugrađani trajno mesto za brži i kvalitetniji javni prevoz“. „Time smo sve bliži i rasterećenju stanice u Petrovaradinu, a uređenjem staničnih krila A i D glavne železničke stanice, bližimo se potpunom rešenju problema