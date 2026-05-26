(VIDEO) Volfsburg posle 19 godina ispao iz Bundeslige: Potencijalni reprezentativac Srbije jedan od junaka revanša baraža

Fudbaleri Paderborna izborili su plasman u Bundesligu, pošto su u revanš utakmici baraža za popunu, na svom terenu posle produžetaka pobedili Volfsburg 2:1, nakon što je regularni deo meča završen 1:1.

Prvi meč, koji je bio odigran u Volfsburgu, završen je nerešenim rezultatom 0:0, pa je Paderborn i u dvomeču pobedio ukupnim rezultatom 2:1, i tako izborio plasman u Bundesligu, u kojoj nije igrao od sezone 2019/20. Prednost Volfsburgu je doneo Dženan Pejčinović golom u trećem minutu, a izjednačenje Paderbornu Filip Bilbija (rođen u Berlinu, koji ima mogućnost da zaigra i za Srbiju) pogotkom u 38. minutu. Pobedonosan gol za Paderborn postigao je Laurin Kurda u 100.