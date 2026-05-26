Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija: Ono što je izgledalo kao daleka budućnost može da postane deo naše stvarnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je u Pekingu sa predstavnicima različitih kineskih kompanija razgovarao o projektima urbanog razvoja Srbije i budućim investicijama.

Vučić je na Instagramu naveo da se sastao sa predstavnicima čeličane HBIS, Kineske banke (Bank of China), Kineske Nacionalne Nuklearne korporacije, CNNC i ARIDGE. „Sa predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu Bank of China (razgovarali smo) o projektima koji su doprineli snažnom i ubrzanom razvoju Srbije u proteklim godinama, kao i o budućim velikim investicionim planovima Srbije u kojima bi mogli da učestvuju. Isto tako, sa predstavnicima