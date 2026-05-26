Vučiću orden od Sija, ‘živelo čelično prijateljstvo Srbije i Kine’

Diplomatski brod Srbije dugo leluja uzburkanim svetskim vodama, između Brisela, Moskve i Vašingtona, ali se čini da je već godinama jedina sigurna luka – Peking.

Kineske firme godinama rade neke od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, a između ostalog bile su angažovane i na obnovi železničke stanice u Novom Sadu na kojoj se obrušila nadstrešnica 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi. Kompanija Ziđin godinama eksploatiše bakar i zlato u Boru, na istoku Srbije, a konglomerat Hestel grupa, drugi proizvođač čelika u svetu, upravlja velikom železarom u Smederevu. Da Srbija nema nameru da skrene sa ‘puta svile’