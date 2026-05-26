Kreće pakao! Srbija se već „crveni“ od vrućine! Sutra se pržimo kao usred jula, RHMZ upozorava na opasan UV indeks

Srbiju sutra očekuje najtopliji dan od početka godine, uz temperature koje će dostići i 34 stepena, dok Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava i na veoma visok UV indeks širom zemlje.

Nakon prvih tropskih dana tokom kojih su temperature prelazile 30 stepeni, vreli talas nastavlja se i u sredu, kada će u većini mesta biti sunčano i veoma toplo. U Beogradu se očekuje oko 32 stepena. Toplotni talas koji je zahvatio zapadnu i jugozapadnu Evropu stigao je i do našeg regiona. U pojedinim delovima Evrope temperature prelaze 35 stepeni, a u Londonu je zabeležena najviša majska temperatura u istoriji merenja – skoro 35 stepeni. Prema najavi meteorologa,