Prvi talas vrućina stiže u Srbiju Temperatura ide do 32 stepena, a meteorolozi upozoravaju na pljuskove sa grmljavinom aktiviran NARANDžASTI meteo-alarm

U Srbiji u utorak sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 10 do 19, a najvišom od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. U Srbiji se do kraja maja očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 32 stepena, dok meteorolozi upozoravaju na moguće lokalne pljuskove, grmljavinu i kratkotrajno osveženje krajem meseca. Do kraja maja u