(Video) Slavlje u Njujorku: Niksi posle 27 godina igraju za titulu, dominacija kakva se ne pamti

Košarkaši Njujork Niksa plasirali su se u veliko finale NBA lige prvi put posle 1999. godine.

Niksi su to uradili na dominantan način, a u poslednjoj utakmici finala Istočne konferencije nadigrali su Klivlend 130:93 i sa „metlom“ 4:0 u seriji stigli do borbe za titulu. Njujork je i pre Kavalirsa eliminisao Filadelfiju 4:0. Tim iz „Velike jabuke“ je postao četvrti u istoriji NBA lige koji je nanizao 11 pobeda u plej-ofu. Poslednji kome je to uspelo bio je Golden Stejt (15 u nizu) na putu do druge titule u tri godine 2017. U finalu sada čekaju da li branioca