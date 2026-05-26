Počelo uređenje novog železničkog stajališta u Novom Sadu - Od jeseni manje gužve u Petrovaradinu

Petrovaradin, trenutna polazna i dolazna stanica Novosađana (Foto: eKapija / Aleksandra Kekić) U Novom Sadu počeli su radovi na uređenju stajališta tehničko-putničke stanice na Rumenačkom putu, kod kružnog toka, potvrdio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin u objavi na društvenim mrežama.

Kako je naveo, u toku su radovi na parternom uređenju, izgradnji pristupnih saobraćajnica, pešačko-biciklističkih staza i parking prostora, a novo stajalište biće namenjeno putnicima brzih vozova. - Uskoro će se ovde ukrcavati na brze vozove kojima se ponosimo - napisao je Mićin. Prema najavama izvođača, Novo stajalište trebalo bi da bude završeno do kraja septembra, čime će Novi Sad dobiti još jedno moderno i funkcionalno železničko čvorište i dodatni kapacitet za