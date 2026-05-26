"Demokratija mu je bila u venama": Kako je Dragoljub Mićunović obnavljao demokratske vrednosti u Srbiji

Jedan od osnivača i prvi predsednik obnovljene Demokratske stranke Dragoljub Mićunović umro je u 96 godini.

Iz Demokratske stranke saopšteno je da je Mićunović "čovek koji je svojim životom obeležio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji." Dragoljub Mićunović rođen je 1930. godine u Toplici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu 1954, a 1968. bio je i jedan od vođa studentskih demonstracija, zbog čega je i uhapšen, te mu je zabranjeno da predaje na univerzitetu. Nakon povratka višestranačja, sa grupom intelektualaca obnavlja Demokratsku stranku i