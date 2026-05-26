Đurić: Srbija učestvuje na sednici SB UN u Njujorku na poziv Kine, dobar dan za afirmaciju zemlje

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da će se na poziv Kine delegacija Srbije obratiti na sednici Saveta bezbednosti UN u Njujorku, koja je posvećena principima povelje UN, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilaterizmu.

Sednici SB UN predsedava Kina, podsetio je Đurić i ocenio da je u svetlu tekuće istorijske posete predsednika Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini, Republici Srbiji ukazana još jedna čast koja je vezana za srpsko-kineske odnose. On je istakao da je ovo važna prilika da se čuje glas Srbije u UN, posebno kada je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. "Važno je i da kao zemlja koja stoji čvrsto na principima koji su samu organizaciju UN