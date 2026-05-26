Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije sa američkim ekspertima o odnosima dve zemlje

Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Nevena Jovanović sastala se danas sa delegacijom eksperata i savetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koji borave u Srbiji u okviru Programa međusobne obrazovne i kulturne razmene.

Tanjug/MSP Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora, razmotreni su aktuelni aspekti odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i mogućnosti za njihovo dalje unapređenje, navodi se u saopštenju. Državna sekretarka je predočila stavove Srbije o ključnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, ukazavši na značaj očuvanja regionalne stabilnosti, kao i na pozicioniranje Srbije na međunarodnoj sceni. Tanjug/MSP Posebno je naglasila interese Srbije za dalji razvoj