Pomoć Vojske Srbije u vodosnabdevanju Čačka i Gornjeg Milanovca: Vojne cisterne sa pijaćom vodom za građane

Na molbu organa lokalne samouprave, pripadnici Vojske Srbije angažovani su na obezbeđenju pijaće vode za stanovnike Čačka i Gornjeg Milanovca, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.

Do nestašice pijaće vode u ovom delu zemlje došlo je zbog pucanja magistralnog cevovoda u mestu Gorobilje i obustave snabdevanja vodom iz sistema „Rzav“, pa su pripadnici Vojske Srbije kao i mnogo puta ranije pritekli u pomoć. Tanjug/Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije Auto-cisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca, gde meštanima dopremaju vodu prema rasporedu lokalnih komunalnih