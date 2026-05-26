Redovi ispred Hrama se ne smanjuju: Građani satima čekaju da celivaju časni Pojas Presvete Bogorodice, ostaje do 1. juna

Ispred Hrama Svetog Save svakodnevno se formiraju kolone građana koji strpljivo čekaju kako bi se poklonili i celivali časni Pojas Presvete Bogorodice, jednu od najvećih svetinja pravoslavne vere.

Kako javlja reporterka Euronews Srbija Mina Nemčević, građani čekaju dostojanstveno, u tišini dok se na razglasu čuje bogosluženje. Neki od njih su došli jutros u pet časova. Pojas presvete Bogorodice će na molbu patrijarha srpskog Porfirija ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna zbog velikog interesovanja vernika koji već danima u nepreglednim kolonama dolaze da vide svetinju. Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da