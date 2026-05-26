Vučić poručio: Kina krupnim koracima grabi napred, ponudili smo im najbolje subvencije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, trećeg dana zvanične posete Kini, održao je rano jutros po našem vremenu predavanje na prestižnom Univerzitetu "Ćinghua" u Pekingu.

Prilikom obraćanja srpskim medijima, predsednik je izjavio da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je tokom posete Kine pozvao da dođu u Srbiju to i učiniti i dodao da bi se time unapredili i svi kapaciteti u našoj zemlji. "Zamolio sam ih da razmotre Srbiju kao jednu od potencijalnih destinacija za ulaganje, nadam se da će zbog onoga što je govorio presednik Si, makar jedan deo kineskih kompanija doći i u Srbiju", poručio je predsednik i dodao: