MUP: Dve osobe uhapšene zbog nereda tokom javnog okupljanja u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su S. J. (1989) i N. A. (1979) zbog sumnje da su učestvovali u narušavanju javnog reda i mira u većem obimu tokom javnog okupljanja održanog 23. maja 2026. godine u Beogradu, saopšteno je iz MUP-a.

Kako se navodi, reč je o pripadnicima Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, koji su, uz pregled video-snimaka, identifikovali osumnjičene. Prema navodima MUP-a, sumnja se da su S. J. i N. A. aktivno učestvovali u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira, uključujući prevrtanje i paljenje kontejnera, kao i bacanje kamenica, topovskih udara i baklji na policijske službenike. Iz policije je saopšteno da se osumnjičenima