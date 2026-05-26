Havarija na sistemu Rzav: Više od 200.000 ljudi u Zapadnoj Srbiji ostalo bez vode (VIDEO)

Letnje temperature bez vode juče je dočekalo preko 200 hiljada ljudi u Požegi, Čačku, Lučanima i Gornjem Milanovcu nakon havarije na vodovodnom sistemu Rzav. Sudeći po saopštenju grada Čačka u kome se građani obaveštavaju da narednih 10 dana voda neće biti upotrebljiva za piće, na slavine u ovom delu Zapadne Srbije čekaće se letnji dan do podne.

Pripadnici Vojske Srbije angažovani su na obezbeđenju pijaće vode za stanovnike Čačka i Gornjeg Milanovca. FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ bs Dejan Tutunović iz udruženja građana "Čačanski front" za Insajder kaže da je situacija u Čačku katastrofalna. "Mi ne pamtimo ovako nešto da se desilo do sad. Od juče ujutru, kad smo dobili informaciju da je bila neka havarija u Arilju na sistemu 'Rzav', dobili smo neke nezvanične informacije i došli smo do