Pojas Presvete Bogorodice ostaje duže u hramu Svetog Save - do 1. juna

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je danas da će Pojas Presvete Bogorodice ostati u hramu Svetog Save u Beogradu do ponedeljka, 1. juna, umesto kako je ranije bilo najavljeno do petka, 29. maja.

Pojas Presvete Bogorodice Foto: Tanjug/ ANA PAUNKOVIĆ SPC je u saopštenju navela da je na molbu patrijarha SPC Porfirija, jer desetine hiljada ljudi već danima čeka u nepreglednim kolonama ispred Hrama, arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, dao blagoslov da ta svetinja ostane duže u Beogradu. Pojas Presvete Bogorodice stigao je 20. maja u Beograd iz manastira Vatoped sa Svete Gore, u Grčkoj, a dan kasnije proneta je beogradskim ulicama u