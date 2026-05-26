Preminuo Dragoljub Mićunović: Profesor, filozof i političar posvećen borbi za demokratizaciju Srbije (VIDEO)

Filozof, univerzitetski profesor i političar Dragoljub Mićunović preminuo je u 96. godini. Tokom života prošao je put od političkog zatvorenika i učesnika studentskih protesta do jednog od najpoznatijih opozicionih glasova devedesetih godina. Za sobom je ostavio snažan uticaj na političku i javnu scenu Srbije.

Dragoljub Mićunovic, FOTO TANJUG/ SRĐAN ILIĆ Ostaće upamćen kao dosledni borac za demokratske vrednosti i čoveka snažnih uverenja, koji je i u najtežim trenucima ostajao okrenut dijalogu, obrazovanju i veri u bolje društvo. “Mi ćemo ga pamtiti kao čoveka koji nam je bio uzor u argumentaciji, u istinitosti, u snazi, u po u nepokolebljivom stavu, pri odbrani načela demokratije i, i u intelektualnoj naobrazbi koja je bila velika i humanistički orijentisana. Mićun je