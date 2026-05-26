U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginulo više osoba

U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu, na severoistoku Belgije, danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava.

Predstavnik Infrabela, organizacije koja upravlja železničkom infrastrukturom u Belgiji Tomas Beken, rekao je da se sudar dogodio u 8.08 sati ujutru. "Snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni. Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. To je na policiji i javnom tužilaštvu da istraže. Mi, naravno, sarađujemo u toj istrazi jer želimo da razumemo kako je došlo do ove tragične nesreće", rekao je Beken za nacionalni