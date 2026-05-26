Alarmantna situacija sa virusom: Broj zaraženih skočio na više od 900 ljudi, procenat smrtnosti je stravičan, vakcine nema! (video)

Smrtonosna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo dramatično izmiče kontroli pošto je broj sumnjivih slučajeva naglo skočio na više od 904 osobe.

Ministarstvo komunikacija ove afričke države saopštilo je da je žarište zaraze ebolom u istočnoj provinciji Ituri, gde je zabeležen ogroman skok u odnosu na ranijih 750 obolelih. Da situacija bude gora, u zvaničnim izveštajima vlada potpuna pometnja oko broja preminulih jer vlasti tvrde da ima 119 žrtava, dok sabiranjem pojedinačnih podataka iz regionalnih centara ta brojka iznosi čak 220 mrtvih. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od