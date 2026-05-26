"Amerika krši primirje"! Iran: Ponašanje SAD ponovo razotkrilo zle namere, nijedan čin agresije neće ostati bez odgovora!

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova najoštrije je danas osudilo, kako je navelo, "očigledna i neopravdana" američka kršenja primirja u Ormuskom moreuzu.

Ministarstvo je u saopštenju upozorilo da je ponašanje Vašingtona ponovo razotkrilo njegove "zle namere" i da nijedan čin agresije neće da ostane bez odgovora, prenosi iranska Press tv. "Izvođenje ovih agresivnih akcija, istovremeno sa diplomatskim procesom kojim posreduje Pakistan, još jednom je razotkrilo zle namere i lošu veru američkog vladajućeg establišmenta pred iranskim narodom, narodima regiona i međunarodnom zajednicom", navodi se u saopštenju.