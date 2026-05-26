Amerikanci odobrili izraelske udare na Hezbolah: Od napada izuzet Bejrut zbog zabrinutosti da će bombardovanje naneti štetu pregovorima sa Iranom

Sjedinjene Američke Države su odobrile danas planove Izraela za proširenje borbe protiv libanske militantne grupe Hezbolahu narednim danima.

Međutim, Vašington je upozorio izraelsku vladu da ne napada Bejrut zbog zabrinutosti da će to naneti štetu pregovorima sa Iranom, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izraelske zvaničnike. Američki ambasador Majk Hakabi je u ponedeljak uveče obavestio Belu kuću o nameri Izraela da proširi operacije u Libanu, a američka poruka je bila "da ne ruše zgrade po Bejrutu'', preneo je izraelski Kanal 12. Visoki izraelski zvaničnik je potvrdio Kanalu 12