Čuveni fudbaler kao trener napravio nestvarni uspeh! Pogledajte kako je reagovao kada je saznao da će ovaj mali italijanski klub igrati Ligu šampiona

Komo je ušao u Seriju A 2024. godine, a u svojoj drugoj sezoni u elitnom rangu obezbedili su igranje Lige šampiona i to u poslednjem kolu.

Komo je u poslednjem kolu italijanskog šampionata kao gost pobedio Kremoneze rezultatom 1:4, a zahvaljujući kiksu Milana (poraz rezultatom 1:2 kod kuće od Kaljarija) i Juventusa (remi rezultatom 2:2 u gostima sa Torinom). Pogledajte kako je izgledalo slavlje trenera Koma Seska Fabregasa i ostalih iz kluba nakon što su saznali da će igrati Ligu šampiona u sledećoj sezoni: