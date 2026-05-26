Kim lansirao neidentifikovani projektil! Južnokorejska vojska ne zna šta je to poletelo sa severa nekoliko sati nakon važne sednice vlade u Seulu

Severna Koreja je danas lansirala neidentifikovani projektil sa svoje zapadne obale, saopštila je južnokorejska vojska.

Poslednje slično lansiranje dogodilo se 19. aprila, kada je Pjongjang ispalio više raketa kratkog dometa, što su državni mediji opisali kao demonstraciju kasetnih bombi. Lansiranje je usledilo nekoliko sati nakon što je predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung tokom sednice vlade pozvao na jače napore za unapređenje vojske zemlje. Predsednik Severne Koreje Kim Džong Un se fokusirao na proširenje nuklearnog i raketnog arsenala svoje zemlje otkako su pregovori o