Netanjahu nemoćan pred Trampom? Navodno priznao da ima ograničan uticaj na američkog predsednika po jednom pitanju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu priznao je u razgovorima iza zatvorenih vrata da Izrael ima ograničen uticaj na stav američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu, pišu izraelski mediji.

Prema izveštaju Kanala 13, Netanjahu je izrazio zabrinutost zbog napretka u pregovorima između Vašingtona i Teherana, koji se približavaju sporazumu o okončanju rata sa Iranom. Izraelski premijer je navodno priznao da Izrael trenutno "nema prostora za manevrisanje" kako bi uticao na Trampove odluke. Izraelski sigurnosni kabinet nastavio je sastanke usred rastućih indicija da bi sporazum mogao biti blizu finalizacije. Izrael strahuje da bi dogovor mogao Iranu