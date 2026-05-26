Rasel o šampionu Formule 1: Titula je u Antonelijevim rukama

Vozač Mercedesa Džordž Rasel rekao je da je šampionska titula sada u rukama njegovog timskog kolege Kimija Antonelija, nakon što je mladi italijanski vozač u Montrealu ostvario četvrtu uzastopnu pobedu u šampionatu Formule 1.

Antoneli je sinoć pobedio u trci za Veliku nagradu Kanade i ima 43 bodova prednosti u odnosu na Rasela, koji nije završio trku zbog kvara. Italijanski 19-godišnji vozač ima četiri pobede u prvih pet trka u sezoni, a Rasel je ostvario jednu pobedu, u prvoj trci u Australiji. Njih dvojica su se u nedelju na stazi "Žil Vilnev" žestoko borili za prvo mesto, sve dok britanski vozač nije imao kvar na motoru u 30. krugu dok je vodio."Čini se da je titula sada u