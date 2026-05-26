Srbija među prvima u Evropi uvodi leteće automobile: Vučić saopštio sjajne vesti nakon sastanka u Pekingu

Tokom trećeg dana zvanične posete Narodnoj Republici Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je poseban akcenat na dovođenje revolucionarnih inovacija u našu zemlju.

U razgovoru sa predstavnicima kompanije ARIDGE, glavna tema bila je primena napredne tehnologije letećih automobila. Cilj je da Srbija bude među prvim evropskim državama koja će ovu inovaciju predstaviti i iskoristiti, prvenstveno u sklopu predstojećeg EXPO 2027 u Beogradu, što bi ukupan razvoj države podiglo na jedan potpuno novi nivo. - Nastavićemo razgovore sa kompanijama koje donose znanje, tehnologiju i razvoj, jer želimo da Srbija ide u korak sa