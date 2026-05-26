Totenhem nije na prodaju: Uprava kluba obećala promene i ulaganja u ekipu

Neizvršni predsednik Totenhema Piter Čarington obećao je danas navijačima promene, kako bi se taj fudbalski klub "vratio gde pripada", nakon što je u poslednjem kolu izbegao ispadanje iz Premijer lige i istakao da klub nije na prodaju.

Totenhem je u nedelju izborio opstanak u poslednjem kolu Premijer lige, pošto je pobedio Everton 1:0, a u otvorenom pismu koje je danas poslao navijačima, Čarington je rekao da će trenera Roberta De Zerbija podržati i ulaganjem u dovođenje igrača u predstojećem prelaznom roku. On je naveo da je klub prošlog septembra, kada je došlo do promene u upravi, "otkrio neprijatne istine" - da je kvalitetima koje Totenhem čine posebnim, fudbalu, ciljevima i vezama između