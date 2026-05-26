Devojčica bez straha donela maragence na svet: Svi je nazivaju herojem, a tek da vidite kako je porodila magaricu

Vođena očevim instrukcijama, devojčicaAnđelija je smireno oslobodila novorođenče iz posteljice i proverila kojeg je pola.

Za decu koja odrastaju u gradu, ova scena verovatno izgleda kao naučna fantastika, ali za Anđeliju je ovo život koji svakodnevno živi. Pogledajte neverovatnu scenu rađanja magareta u kom je umnogome pomogla hrabra devojčica: Oduševljeni viđenim, ljudi su ostavljali komentare: "BRAVO Anđela, devojčice HEROJU!" "Budući veterinar! Vidi ti tu ljubav, strast, bez gađenja, straha, to je to. Ljubav je večna", E ovo ce biti čovek! Bez glume, bez prenemaganja, bez