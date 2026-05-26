Nadležni kažu da je u gradu stacionirano 14 cisterni sa pijaćom vodom i da su postavljene prema prioritetima

ČAČAK – JKP “Vodovod“ Čačak obezbedio je cisterne sa pijaćom vodom za najugroženije ustanove i građane tokom problema u vodosnabdevanju izazvanog havarijom na magistralnom cevovodu sistema Rzav.

Direktor tog preduzeća Zoran Pantović izjavio je da je prioritet snabdevanje čačanske bolnice, posebno službi koje ne mogu da prekidaju rad. On je dodao da JKP “Vodovod“ raspolaže i sa 12 cisterni manjih zapremina, koje se postavljaju na vozila ili stacioniraju na lokacijama koje odredi Gradski štab za vanredne situacije. Nije, međutim, precizirano na kojim se lokacijama u gradu nalaze te cisterne. Pantović je naglasio da se u svim cisternama nalazi ispravna voda