Đurić sa predsednikom Donjeg doma Parlamenta Kanade razgovarao o saradnji dve zemlje

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je sa predsednikom Donjeg doma Parlamenta Kanade Fransisom Skarpaleđom i rekao mu da je Srbija opredeljena za unapređenje sveukupnih odnosa i jačanje saradnje dve zemlje, saopštio je njegov kabinet.

Đurić je, tokom posete Kanadi, pozdravio formiranje Poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom u Parlamentu Kanade i naveo da su jačanje parlamentarnog dijaloga i povezivanje poslanika važni za razvoj ukupnih bilateralnih i političkih odnosa. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je tokom jučerašnjeg sastanka rekao da više kanadskih kompanija uspešno posluje u Srbiji i pozvao kanadske privrednike na veća ulaganja na srpskom tržištu. Naveo je i da Kanadsko-srpski