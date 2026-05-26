(FOTO) Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera, poginule u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji

Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera sa posebnim potrebama, poginulo je u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji, rekao je ministar saobraćaja Žan-Lik Krik, prenosi RTL TV.

Ministar je dodao da su među poginulima vozač autobusa i jedna odrasla osoba koja je pratila đake. Još dva đaka su teško povređena. On je, takođe, naveo da se na sigurnosnim kamerama može videti da su rampe na pružnom prelazu bile spuštene. Sudar se desio u utorak ujutru na pružnom prelazu u gradu Bugenhutu, 23 kilometra od Brisela, prenosi Rojters. Kako je objavio belgijski Standard, u autobusu su bila dva odrasla i sedmoro dece. Na licu mesta je veliki broj kola