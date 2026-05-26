MUP: Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su posle protesta, 23. maja palili kontejnere i bacali kamenice i topovske udare na policiju

Policija je uhapsila S.J. (37) i N.A. (47) zbog sumnje da su učestvovali u narušavanju javnog reda i mira tokom velikog protesta održanog u subotu, 23. maja, saopštio je MUP. "Uvidom u snimke sačinjene od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je da su S.

J. i N. A. aktivno učestvovali u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira, i to u vidu prevrtanja i paljenja kontejnera, bacanju kamenica, topovskih udara i baklji na policijske službenike", navodi se u saopštenju. Nakon završetka masovnog studentskog protesta na Trgu Slavija u Beogradu, došlo je do sukoba između dela demonstranata i policije u blizini Pionirskog parka i Predsedništva Srbije. Maskirane grupe gađale su policiju kamenicama, flašama i topovskim