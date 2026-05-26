Odbornik iz Čačka: Poražavajuće da najveći vodovodni sistem u Srbiji nema plan B - treba nam 100 cisterni za grad, a mi imamo jedva četiri

Zbog havarije na regionalnom sistemu za vodosnabdevanje Rzav u Arilju više od 250.000 ljudi Moravičkog okruga nema pijaću vodu.

U ponedeljak je pukla cev na magistralnom vodovodu u sistemu Rzav sa koga se vodom snabdeva pet gradova, u mestu Gorobilje kod Požege. Veliki broj korisnika zbog toga ni danas nema vodu, a oni na nižim nivoima dobijaju samo tehničku. Bez vode su Arilje, Požega, Lučani, kao i Čačak i Gornji Milanovac gde je proglašena vanredna situacija. Stanovništvu je rečeno da u narednih 10 dana ne koristi vodu iz gradskog vodovoda za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje ne