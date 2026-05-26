Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Hramu Svetog Save do 1. juna

Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će Pojas Presvete Bogorodice ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do ponedeljka, 1. juna, umesto kako je ranije bilo najavljeno do petka.

SPC je u saopštenju navela da je na molbu patrijarha Porfirija, jer desetine hiljada ljudi već danima čekaju u nepreglednim kolonama ispred Hrama, arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, dao blagoslov da ta svetinja ostane duže u Beogradu. Pojas Presvete Bogorodice stigao je 20. maja u Beograd iz manastira Vatoped sa Svete Gore, u Grčkoj, a dan kasnije proneta je beogradskim ulicama u Spasovdanskoj litiji od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog