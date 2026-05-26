U izraelskom bombardovanju sela na istoku Libana ubijeno 12 osoba

U izraelskom bombardovanju sela na istoku Libana ubijeno je 12 osoba.

Napadnuto je selo Mašgara u dolini Beka kasno sinoć nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio da je odobrio intenzivnije udare na militantnu grupu Hezbolah širom Libana. Izraelska vojska nije komentarisala ovaj konkretan napad, ali je juče saopštila da gađa infrastrukturu Hezbolaha u istočnom Libanu. Jedan izraelski bezbednosni zvaničnik rekao je anonimno da je vojska pozvala dodatni bataljon u Liban. Spasioci navode da je iz ruševina izvučeno