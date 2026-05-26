Uhapšen Nišlija u Novom Sadu: Policija pronašla marihuanu, kokain i pištolj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su L. M. (2004) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

„Pretresom dva stana u Novom Sadu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 5,4 kilograma marihuane, 35 grama kokaina i digitalnu vagu„, navode iz MUP-a Dodadju da je takođe, pronađen je i nelegalni pištolj sa pripadajućim okvirom i mecima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.