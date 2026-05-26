Stabilno i toplo vreme u Srbiji sa visokim temperaturama i upozorenjima na UV zračenje

U Srbiji se očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 34 stepena, uz mogućnost lokalnih pljuskova i upozorenja na visok UV indeks.

U Srbiji će narednih dana biti stabilno, sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama koje dostižu i do 34 stepena, posebno u Vojvodini i većim gradovima poput Novog Sada i Beograda. Najtopliji dani očekuju se u utorak i sredu, dok će od četvrtka uslediti blagi pad temperatura za 5 do 7 stepeni, ali će ostati toplo. Jutarnje temperature u većini gradova su iznad 20 stepeni, sa najvišim vrednostima u Zrenjaninu, Kikindi i Kruševcu.

U sredu, 27. maja, očekuje se sunčano i veoma toplo vreme, uz mogućnost slabog do umerenog razvoja dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, kao i kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova na severu i zapadu Srbije uveče i tokom noći. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni. NIN

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije tokom sredine dana i poslepodneva može doći do lokalnog razvoja oblačnosti i kratkotrajne kiše, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar. Vetar će biti slab do umeren u ostalim delovima zemlje. Šabačke novosti Insajder Glas juga Glas Zaječara Dnevnik

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog vrlo visokog UV indeksa koji važi za celu Srbiju, što zahteva adekvatnu zaštitu od sunčevog zračenja. Pored toga, upaljen je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura, a moguće su i lokalne nepogode krajem maja. Blic Mondo

