(Foto) Čačak i dalje bez vode zbog havarije na magistralnom cevovodu Rzava: Vojska pomaže u vodosnabdevanju građana

Čačak je i dalje bez vode usled havarije na magistralnom cevovodu sistema Rzav, zbog čega je preduzeće "Vodovod" iz tog grada obezbedilo cisterne sa pijaćom vodom za najugroženije ustanove i građane.

Direktor "Vodovoda" Zoran Pantović kazao je da su u pripravnosti dve mobilne cisterne, jedna od 6.000 litara sa pumpom koja se non-stop nalazi u bolnici zbog potreba dijalize i teških operacija, i druga od 12.000 litara koja po potrebi dopunjava te rezervoare. Pantović je naveo da preduzeće raspolaže i sa 12 manjih cisterni, koje se postavljaju na vozila ili stacioniraju na lokacijama koje odredi Gradski štab za vanredne situacije, a najvažnije je da je u njima