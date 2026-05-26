(Foto) Četiri osobe stradale u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji, među poginulima dvoje tinejdžera

Četiri osobe su poginule u sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu, na severoistoku Belgije, prenosi Euronews.

Poginula su dva tinejdžera, vozač i pratilac u minibusu. Kako je saopštio ministar za mobilnost Žan Lik Kruke u sudaru, koji se dogodio dok je rampa na pružnom prelazu bila spuštena, dve osobe su teško povređene, prenosi belgijska televizija RTL. U minibusu je bilo ukupno sedam osoba. Belgijske nacionalne železnice (SNCB) su saopštile da nijedan putnik u vozu nije povređen u sudaru. Predstavnik Infrabela,