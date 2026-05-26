Netanjahu: Pojačavamo intenzitet operacija u Libanu i tampon zonama

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael pojačava intenzitet vojnih operacija u Libanu tako što zauzima strateške pozicije i jača bezbednosne tampon zone nakon porasta napada dronova Hezbolaha.

"Izraelska vojska deluje sa značajnim snagama na terenu i preuzima kontrolu nad strateški dominantnim pozicijama. Jačamo bezbednosnu tampon zonu kako bismo zaštitili zajednice severnog Izraela", rekao je Netanjahu na sednici izraelskog Kabineta za bezbednost, prenosi Times of Israel. Prema njegovim rečima, Izrael radi na unapređenju rešenja protiv dronova koji nose eksplozive. Sednica je otvorena nakon što se Netanjahu ranije konstultovao sa ministrom odbrane