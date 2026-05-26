SAD pokrenule "napade samoodbrane" na južni Iran, stiglo upozorenje na "ozbiljniji i jači odgovor"

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su snage SAD izvele napade na ciljeve u južnom Iranu i na čamce u oblasti Ormuskog moreuza, navodeći da je reč o akciji "samoodbrane" radi zaštite američkih trupa.

Oortparol CENTCOM-a, Timoti Hokins, rekao je za CNN da su napadi bili usmereni na lansirna mesta raketa i iranske čamce za koje se sumnja da su pokušavali da postave mine. "Američke snage su izvele napade u samoodbrani na jugu Irana kako bi zaštitile naše trupe od pretnji koje predstavljaju iranske snage”, naveo je Hokins. On je dodao da američka vojska nastavlja da brani svoje snage, uz "uzdržanost tokom tekućeg primirja". Prema navodima CENTCOM, među metama su