Uhapšena dva muškarca, osumnjičeni da su palili kontejnere i bacali baklje na policajce nakon protesta na Slaviji

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je da su uhapšena dva muškarca S. J. (37) i N. A. (47) zbog sumnje da su prevrtali i palili kontejnere, bacali kamenice, topovske udare i baklje na policajce tokom protesta na Trgu Slavija 23. maja u Beogradu.

Kako jenavedeno u saopštenju MUP Srbije, uvidom u snimke utvrđeno je da su osumnjičeni muškarci aktivno učestvovali u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira. MUP Srbije navodi da se osumnjičenima stavlja na teret krivično delo narušavanje javnog reda i mira u većem obimu tokom prijavljenog okupljanja u Beogradu. Podsetimo, nakon završetka studentskog skupa na Trgu Slavija grupa mladića napala je kordon policije na prostoru između Starog dvora i zgrade