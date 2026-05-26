Istorijski uspeh Njujork Niksa: Povratak u NBA finale posle skoro tri decenije

Košarkaši Njujorka plasirali su se u finale NBA lige, pošto su danas u gostima pobedili Klivlend rezultatom 130:93 u u četvrtoj utakmici finala plej-ofa Istočne konferencije.

Košarkaši Njujorka su do finala NBA lige posle 27 godina stigli serijom 4:0 u pobedama protiv Klivlenda. Niksi su poslednji put u finalu NBA lige igrali 1999. godine, a tada su izgubili od San Antonija. Najefikasniji u ekipi Njujorka u današnjem meču bio je Karl-Entoni Tauns sa 19 poena i 14 skokova, dok je Odži Anunobi dodao 17 poena uz sedam uhvaćenih lopti. U timu Klivlenda najbolji je bio Donovan Mičel, koji je zabeležio 31 poen i četiri skoka. Za najkorisnijeg