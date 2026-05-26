Rubio: Pregovori o sporazumu sa Iranom bi mogli da traju nekoliko dana

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da bi pregovori o sporazumu sa Iranom mogli da "traju nekoliko dana" nakon što je vojska SAD ponovo napala tu zemlju.

Rubio je, opisujući napade na čamce koji postavljaju mine i bacače raketa, rekao da Ormuski moreuz mora da bude otvoren "na ovaj ili onaj način", prenosi agencija Rojters. "Prolazi moraju biti otvoreni, biće otvoreni na ovaj ili onaj način, tako da moraju biti otvoreni", rekao je Marko Rubio novinarima tokom posete Indiji. Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od početka aprila, Centralna komanda američke vojske je juče saopštila da je izvela nove napade