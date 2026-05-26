SAD pokrenule nove napade na Iran, Rubio: "Moreuz će biti otvoren na ovaj ili onaj način"

Sukobi i tenzije na Bliskom istoku dodatno su eskalirali nakon novih američkih udara na jug Irana i područje oko Ormuskog moreuza, dok Vašington poručuje da će moreuz "biti otvoren na ovaj ili onaj način".

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da SAD ne isključuju dalju eskalaciju u odgovoru na iranske poteze, dok je Centralna komanda američke vojske saopštila da su mete bili lansirni položaji raketa i iranski čamci za koje tvrdi da su postavljali mine. Paralelno, izraelske snage nastavile su napade na istoku Libana, gde su, prema lokalnim izveštajima, u udarima na oblast Beka poginule više osoba, uz najave širenja operacija protiv Hezbolaha. U isto vreme,