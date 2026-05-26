Velika Britanija: Oboreni novi temperaturni rekordi

Velika Britanija zabeležila je danas drugi dan zaredom najvišu temperaturu u maju otkako se vodi merenje, nakon što je u pojedinim delovima Londona izmereno 35 stepeni Celzijusa, saopštila je britanska meteorološka služba (Met Office).

Prema privremenim podacima, temperature od 35 stepeni zabeležene su na aerodromu Hitrou i u Kju Gardensu, dok je dan ranije u Kju Bridžu izmereno 34,8, čime je oboren prethodni majski rekord od 32,8 stepeni iz 1922. godine. Meteorolozi navode da je ovo najraniji datum u godini od 1976. kada je u Velikoj Britaniji dostignuto 35 stepeni, navodi Skaj Njuz. Istovremeno, Met Office je izdao upozorenje zbog mogućih grmljavinskih oluja širom Engleske, uz najavu lokalnih