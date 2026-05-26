Dan žalosti u Kikindi zbog pogibije dečaka (7) u saobraćajnoj nesreći

Grad Kikinda proglasio je 26. maj 2026. godine za Dan žalosti na teritoriji grada povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila 10. maja u tom gradu.

Tragičan događaj desio se 10. maja u Albertovoj ulici u Kikindi, kada je na dečaka naleteo automobil i zadao mu teške telesne povrede. Nakon zbrinjavanja u Opštoj bolnici Kikinda, dečak je prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, gde je 23. maja preminuo. Dan žalosti podrazumeva spuštanje zastava na pola koplja, odavanje počasti minutom ćutanja, prilagođeni program rada ustanova kulture i zabranu izvođenja ili emitovanja