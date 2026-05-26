Novi detalji američkih udara na Iran: Ima žrtava, Teheran preti žešćim odgovorom na svaku novu agresiju

Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali da postave mine, uprkos primirju između dve zemlje.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) navela je u saopštenju da su napadi izvedeni u „samoodbrani” i da im je cilj bio „zaštita svojih trupa od pretnji koje predstavljaju iranske snage”. Portparol CENTCOM-a rekao je da američka vojska „nastavlja da brani svoje snage uz uzdržanost tokom primirja koje je u toku”. Pojavljuju se prvi detalji o noćašnjim američkim udarima u Bandar Abasu na jugu Irana, koje Vašington opisuje kao čin samoodbrane. Iako se još očekuju potpune