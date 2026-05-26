VIDEO Došao je i taj dan: Ludnica koju je NBA čekao više od dve decenije

Čekanju dugom više od dve decenije došao je kraj – Njujork Niksi su ponovo u velikom NBA finalu.

Jedna od najčuvenijih franšiza svetskog sporta osvojila je Istočnu konferenciju na brutalan način, počistivši Klivlend Kavalirse sa maksimalnih 4:0 u seriji. Tačka na dominaciju stavljena je u četvrtom meču, gde su Niksi slavili sa neverovatnih 130:93. Četa Majka Brauna odigrala je utakmicu iz snova, a statistika najbolje oslikava nivo nadmoći Njujorka. Gosti su u potpunosti kontrolisali skok (60:33) i protok lopte (33:21 asistencija), dok su šuterski bili